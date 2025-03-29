Tayland'daki depremde yürekleri ağza getiren görüntü! Hayatta kalmak için binaya tutundu

Tayland yaklaşık 200 yılın en şiddetli depremiyle sarsıldı. Deprem anında bir cam temizleme görevlisinin sallanan bir gökdelene tutunduğu anlar yürekleri ağza getirdi.

Myanmar ve Tayland'ı vuran, 1.000'den fazla kişinin ölümüne yol açan, 7.7 büyüklüğündeki depremde, talihsiz işçinin sadece emniyet kemeri, kaskı ve ipi onu koruyordu.

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI

Deprem başladıktan saniyeler sonra temizlik görevlisinin, binanın çatısındaki yüzme havuzundan gelen tonlarca suyun kenarlardan taşmasına rağmen başını öne eğip binanın kenarına tutunduğu görülüyor.

Cam silme işçisinin şans eseri kurtulması, felaketten sonra şu ana kadar kaydedilen çöken bina sayısı ve artan can kaybı göz önüne alındığında, büyük bir şans olarak betimlendi.