Trump'tan, Beyaz Saray'da 'teşekkür' iftarı: Başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Amerikalı Müslüman liderler ve bazı Müslüman ülkelerin temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

İftar programı kapsamında konuşma yapan Donald Trump sözlerine, "Ramazanınız mübarek olsun" diyerek başladı.

Trump, "2024 başkanlık seçiminde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. İnanılmazdı. Müslüman topluluğu Kasım ayında bizim için oradaydı ve ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİM AMANSIZ BİR DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR"

Trump, "Müslüman topluluğa verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Yönetimim, herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmaları'nı temel alarak Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için amansız bir diplomasi yürütüyor" şeklinde konuştu.