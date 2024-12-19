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Uçağı su bastı, herkese yeni korku yüklendi: 30 bin fit yükseklikte boğulma endişesi

19-12-2024 13:14 | Güncelleme: 19-12-2024 13:15
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

ABD'nin Teksas eyaletinden kalkan American Airlines uçağında havadayken ilginç korku anları yaşandı. Uçağın arka tarafındaki tuvalette bir sızıntı oluştu. Su yavaş yavaş uçağın koridorunu sardı. Görevliler, sızan suyu durduramayınca endişeler daha da arttı. Uçaktaki o anları yolculardan biri kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Havada boğulduğunuzu hayal edin'', ''30 bin feet yükseklikte, 500 mil hızla boğulmak'', ''Yeni nihai varış noktası korkunun kilidini açtı'' gibi yorumlar yaptı. 

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