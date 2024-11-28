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Trafik magandaları yine yol vermedi! 'Pes' dedirten görüntüler İstanbul'dan
28-11-2024 15:46
| Güncelleme: 28-11-2024 17:05
İnsan hayatını kurtarmak için zamanla yarışan ambulanslara yol vermeyen magandaların son durağı İstanbul oldu. Yenibosna'dan Basın Ekspres Caddesi'ne doğru seyreden bazı araçların sürücüleri, yoğun trafikte emniyet şeridini kullandı.
Vakaya ulaşmaya çalışan ve sirenleri açık ambulans ise bu araçlar nedeniyle emniyet şeridinden gidemedi.
Ambulansın sürücüsü, emniyet şeridinde yol vermeyen araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.