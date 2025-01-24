arsaVev, Çiftlikköy Projesi için Mövenpick ile anlaştı

24 Ocak 2025 12:38 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:39

İnovatif gayrimenkul yatırımlarının öncü şirketi arsaVev sektörde bir ilke daha imza attı. arsaVev’in Çiftlikköy Projesi’nde yer alacak 80 odalı otel, dünya turizm devi Accor’un Mövenpick markasını taşıyacak.

Gayrimenkul sektöründe inovatif yatırımların temellerini atan, ilk ve öncü şirket olduklarını belirten arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, geliştirdikleri projelerle hem gayrimenkul sektörüne yeni modeller kazandırdıklarını hem de vatandaşların mevcut konjonktürde ev sahibi olabilmelerinin yolunu açtıklarını dile getirdi.

Herkesin ev sahibi olabilmesi amacıyla geliştirdikleri ev getirili arsa​ modeli ve satışa sundukları 12 proje ile geçen sene toplam 2.436 kişiyi gayrimenkul sahibi yaptık, yıl sonu itibarıyla %170 büyümeye ulaştıklarını aktaran Bülent Öztürk; “Yalnızca 2024’te toplam 15 milyon metrekare arsa satış talebi aldık, bunun 3 milyon metrekaresini değerlendirdik ve yatırım yapılabilecek 150 bin metrekare arsa için görüşmelere devam ediyoruz. Hedefimiz 2025 yılını %100 büyüme ile tamamlamak” dedi.

Öztürk, açıklamalarına şöyle devam etti: “arsaVev olarak 2024 yılında 12 proje satışa çıkardık. Satışları halen devam eden Türkiye’nin en değerli lokasyonları olan Bodrum, Foça, Kuşadası, Balıkesir, Sapanca ve Çiftlikköy’de 9 farklı projemiz var. Satış faaliyetlerimiz için ofis sayımızı 12’ye çıkarttık. arsaVev Akademi ile emlak danışmanlarına eğitimler verdik, arsaVev mobil uygulaması sayesinde bizimle güçlü bir iş birliğine başlamalarını sağladık. Türkiye’de bir ilk olan arsaVev Club’ı hayata geçirerek yapılacak satın alma karşılığında ArsaPara kazanılmasını ve bunu bir sonraki proje tercihlerinde kullanabilme imkânı sunduk. HDI Sigorta ile iş birliği yaptık, iş ortaklarımızı güvence altına aldık.”

80 Odalı Oteli Mövenpick Yönetecek

“Sektörde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz” diyen Bülent Öztürk; “Yalova Çiftlikköy’de 39.746 metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz, doğa ile uyumlu, içinde çocuk kulübünden tarım, sanat atölyelerine kadar hayata değer katacak sosyal donatılar bulunan projemizde olağanüstü bir iş birliği yapıyoruz. Projemiz içinde 6.000 metrekare alana inşa edeceğimiz 80 odalı otelimiz, dünya turizm devi Accor’un Mövenpick markasını taşıyacak” şeklinde konuştu.

Hem Tatil Yapmak İsteyenlere Hem de İş Dünyasına Hizmet Verilecek

İş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomik Segmentler Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Operasyon Direktörü Paul Stevens; “Accor olarak, bu dikkat çekici projede arsaVev ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Mövenpick Living Yalova, sürdürülebilir uygulamalar ve yenilikçi tasarımıyla, doğal çevresiyle uyum içinde olacak şekilde titizlikle tasarlandı. Mövenpick’in sürdürülebilirlik konusundaki bağlılığını yansıtan bu proje hem tatil hem de iş amaçlı konaklamalar için özel bir deneyim sunacak. Gastronomiden sosyal alanlara, etkinlik mekanlarından rekreasyonel olanaklara kadar her detay Mövenpick markasının kalitesini ve sürdürülebilirlik anlayışını yansıtarak topluma değer katacak” dedi.

arsaVev, Kadınların Toplumdaki Etkisinin Artması Gerektiğini Düşünüyor

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, kadınların hayatın her alanında varlıklarının güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarının altını çizerek şöyle konuştu: “Geçen sene olduğu üzere bu yıl da Fenerbahçe’nin Opet Kadın Basketbol Takımı, Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın sponsorları arasında yer alıyoruz. Kadın futboluna verdiğimiz desteği dünyanın en büyük 3 liginde Sheffield United FC, FC Schalke 04 ve Real Betis Feminas takımlarına da sağlayarak bu alanda arsaVev’i global arenaya taşıdık.”