30 günlük bebeği telefonda kurtardı! Ağlatan anlar kamerada

Şanlıurfa'da boğazına süt kaçtığı için nefesi kesilen bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli Zehra Tankuş'un talimatlarıyla kurtarıldı. Bebeğinin nefes alamadığını gören anne panikle 112'yi aradı. Ambulans yola çıkarken paramedik Zehra Tankuş, anneyi sakinleştirerek izlemesi gereken yolları tek tek anlattı. Telefon başındaki görevli, bebeğin kol üzerine yatırılıp başı aşağıda olacak şekilde 5 kez sırtına vurulması gerektiğini söyledi.

DOĞRU MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Annenin talimatları tam detaylı uygulaması sayesinde Nilüfer bebek öksürerek nefes almaya başladı. Çocuğun ağlamasıyla büyük bir rahatlık yaşandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşana kadar annenin bebeğini yan yatırılarak kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu. Sağlık birimleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.