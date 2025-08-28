4 lahmacun istedi 'Öğrenciyiz' notuyla hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, görenlerin içini ısıttı. Özellikle üniversite okurken maddi zorluklarla da mücadele eden üniversite öğrencilerine bir işletmeden büyük jest geldi. Genç bir kız, 4 adet lahmacun siparişi verirken öğrenci olduklarını belirterek "İkram gönderebilirseniz seviniriz" notu düştü. Lahmacuncu iki öğrenci için iki mercimek çorbası ve iki sütlaç ile ekmek gönderdi. O anları büyük sevinçle paylaşan öğrencinin mutluluğu sesine yansıdı.