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6 katlı binanın yıkımı sırasında panik anları! Vatandaşın kaçışı kamerada
22-12-2024 10:02
| Güncelleme: 22-12-2024 10:04
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da da yıkım işlemi yapılan bir binada kaydedilen görüntüler tedirgin etti. 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak kağıt gibi yıkıldı. Binanın yıkımı esnasında tedirginlik yaşayan bir vatandaşın panikle kaçtığı anlarsa kameraya yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.