700 kilo karpuzu böyle çaldılar! O anlar kamerada

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde bir iş yerinden gece saatlerinde yaklaşık 700 kilograma yakın karpuz çalınırken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayına şaşıran iş yeri sahibi Hasan İnan, karpuzları göremeyince güvenlik kameralarını incelediğini söyledi. İnan, "Güvenlik kamerasına baktığımda yabancı bir araç geri geri yanaşmış ve 700 kilograma yakın karpuz götürmüş. Karpuz burada değerli bir meyve, ortalama giden mal 50 bin TL tutuyor" dedi.