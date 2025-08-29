75'^lik Zekiye teyzenin TEKNOFEST aşkı! 'KAAN'ı da görmek istiyordum'

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, "Mavi Vatan" temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Festival teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek. 75 yaşındaki Zekiye Kılıçer, kızının yardımıyla tekerlekli sandalye festival alanını gezdi. Yerli ve milli ürünleri inceleyen yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okunan Kılıçer, "Çok gururluyum, heyecanlıyım. KAAN’ı da görmeyi çok istiyordum göremedim" ifadelerini kullandı.