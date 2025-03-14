Akdeniz foku gözüne kestirdiği vatozu parçalayarak avladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki falezlerde arkadaşlarıyla buluşan sosyal medya fenomeni Ezgi Gizem Özkara, bir Akdeniz fokunun vatoz balığını avladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Özkara'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler binlerce beğeni ve yorum aldı.

"DOĞAL YAŞAMI İZLEMEK ÇOK KEYİFLİ"

Görüntüleri kayda alan Ezgi Gizem Özkara ise, "İlk başta insan sandım, güneşlenir gibi suyun yüzeyinde yatıyordu. Kafasını kaldırınca fok balığı olduğunu fark ettik. Ardından vatoz çıktı ortaya. Bunu çekip hemen sosyal medya hesaplarımda paylaşmam gerektiğini düşündüm. Çok güzel bir görüntüydü. Hayvanat bahçesine gidip izlediğimiz zaman buradaki gerçek hayattaki gibi olmuyor. Doğal yaşamlarında izlemek çok keyifliydi, neredeyse yarım saat izledik" ifadelerini kullandı.