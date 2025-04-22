Akran zorbalıklarının ardı arkası kesilmiyor! Uzman isim nedenlerini anlattı

Son dönemlerde Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen akran zorbalığı durdurulamıyor. Parkta arkadaşlarını feci şekilde darp eden çocuklar, pazarda akranını bıçak darbeleriyle katleden caniler sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Okullarda, sokaklarda ve sosyal medyada binlerce çocuğun maruz kaldığı bu zorbalığa kim dur diyecek? TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Nevzat Tarhan akran şiddetini değerlendirdi. İşte detaylar...