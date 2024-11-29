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Alkollü sürücü ile polis arasında güldüren diyalog: Getir abi üfliyek, arabayı mı bağlayacan?
29-11-2024 10:08
| Güncelleme: 29-11-2024 10:13
Bursa’da trafik polisinin denetimine takılan alkollü bir sürücü hem polis memurlarına hem de görüntü alan gazetecilere bağırdı. Alkolmetreyi üflememek için dakikalarca direnen alkollü sürücü polisin 'Şeker hastası mısın? Neden bağırıyorsun' sorusu karşısında kilitlenip cevap bile veremedi. "Getir abi üfliyek, arabayı mı bağlayacan?" diye seslenen sürücü ile polis ekiplerinin diyaloğu stand up gösterilerini aratmadı. 0.55 promil alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu.