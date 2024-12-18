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Alper Gezeravcı'dan büyük jest! Uzayda mektup yazdığı kalemi hediye etti
18-12-2024 17:54
| Güncelleme: 18-12-2024 18:04
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanması için kendisine armağan ettiği kalemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Gezeravcı, söz konusu kalemle uzayda Türk milleti ve Türk gençliğine ithafen yazdığı mektubu da Erdoğan'a hediye etti.