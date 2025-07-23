Aniden ortaya çıkınca herkesi korkuttu! Semti adeta örttü

Gün boyu 30 derecenin üzerinde sıcaklığın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam saatlerinde bir anda sis ortaya çıktı. Ormanların arasından yükselen sis bulutları yangın paniğine neden oldu. Ormanlık alan ve deniz üstünde kümelenen sisi görenler, duman zannederek itfaiye, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerine yangın ihbarda bulundu. Peş peşe yapılan yangın ihbarlarının ise ekiplerin kontrollerinin ardından aslı olmadığı ortaya çıktı. Bir anda ilçeyi örten sis tabakası nedeniyle piste inmek isteyen askeri helikopterler de zor anlar yaşadı.