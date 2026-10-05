"Annemi bırakın!" çığlıkları kamerada: Kalabalık grup anne ve kızını darbetti

Kocaeli'nin Gölcük merkez 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan Adnan Menderes İş Merkezi önünde bir kadın ile kızının darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

Çocuklarının geçmişte okulda kavga ettiği iddia edilen iki annenin yolda karşılaşmasıyla birinin, "Senin çocuğun benim çocuğumu neden dövdü?" diye sorması üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle kalabalık grup, kadın ile kızına saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının yere düştüğü ve çevresindeki kişiler tarafından darbedildiği, kızının da saldırıya uğradığı görüldü. Kameraya yansıyan görüntülerde kız ile küçük bir çocuğun anneleri darbedildiği sırada "Annemi bırakın" diye bağırdığı duyuldu.