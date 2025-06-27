Antalya’da yıkım gerginliği! Ekiplerle dükkan sahipleri karşı karşıya geldi

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı turizm bölgesi Kundu’da, yeşil alan üzerine inşa edilen ve kaçak olduğu belirtilen dükkan ve çarşıların yıkımına başlandı. Bugün sabah saatlerinde, güvenlik önlemleri eşliğinde, ilk etapta belirlenen çarşı ve dükkanların yıkımına başlandı. Aksu Belediyesi önünde emniyet güçleri, bölgede herhangi bir olumsuzluğa karşı nöbet tuttu. Daha önce iki çarşının yıkıldığı bölgede, bugün de iki çarşı daha yıkıldı.

Yıkım esnasında ekipler ile dükkan sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı esnaf ve çalışanlar, belediye ekiplerine tepki göstererek yıkımı durdurmak için işyerlerinin çatılarına çıkıp iş makinelerine müdahalede bulunmak istedi. Çevik kuvvet ve TOMA müdahalesi sonrası belirlenen yapıların yıkımı gerçekleştirildi.