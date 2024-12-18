Ataşehir'de korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
18-12-2024 13:54
| Güncelleme: 18-12-2024 14:02
İstanbul Ataşehir'de 3 şahıs nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahını çıkaran şahıs tartıştığı kişilerden birini kasığından vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs yere düşerken, yanındaki diğer şahıs ise silahla ateş ederek karşılık verdi. Silahlı saldırgan sekerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.