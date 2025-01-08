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Bakan Kurum, depremzede çocuklara verdiği sözü tuttu! Salı sahayı 15 günde açtı
08-01-2025 18:43
| Güncelleme: 08-01-2025 18:44
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da depremzede bir çocuğun halı saha iste yerine getirdi. 11 yaşındaki Hüseyin Çeltik, Bakan Kurum'dan halı saha talep etmişti. Bakanın bu isteğe kayıtsız kalmayarak, 15 gün içinde halı saha yapımını tamamlandı. Yeni sahasına kavuşan Hüseyin, mutluluğunu, "Arkadaşlarım oyuncak isterken ben Murat abimden halı saha istedim. Tam da hayal ettiğim gibi bir saha yaptılar. İnşallah bir dahaki sefere burada birlikte futbol oynarız." diyerek dile getirdi. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun" ifadelerine yer verdi.