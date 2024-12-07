Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Balık yüklü araç böyle alev topuna döndü

Balık yüklü araç böyle alev topuna döndü

07-12-2024 10:59 | Güncelleme: 07-12-2024 11:01
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Murat Makas

Kocaeli’de saat 07.00 sıralarında Karamürsel ilçesi D130 İzmit istikameti Ereğli merkez durakta bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halden toplu balık alan restoran sahibi, 34 SJ 7133 plakalı panelvan aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç bir anda alev alırken, sürücü hemen dışarı çıktı. Durumu gören vatandaşlar, hortum ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla da yangın söndürüldü. Balık dolu panelvan hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Gören şaştı kaldı! Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı - GÜNDEMGÜNDEM
Gören şaştı kaldı! Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı
Balık yüklü araç böyle alev topuna döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Balık yüklü araç böyle alev topuna döndü
Beylikdüzü’nde korkunç patlama! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Beylikdüzü’nde korkunç patlama! O anlar kamerada
Aydın'da demir parmaklıklar arasından filmleri aratmayan kaçış! - GÜNDEMGÜNDEM
Aydın'da demir parmaklıklar arasından filmleri aratmayan kaçış!
Esad'ın Suriye'den ayrıldığı iddia edildi! - POLİTİKAPOLİTİKA
Esad'ın Suriye'den ayrıldığı iddia edildi!
Gökyüzünde kuş dansı: Her yeri süsledi! - YAŞAMYAŞAM
Gökyüzünde kuş dansı: Her yeri süsledi!
TUSAŞ’tan dikkat çeken yeni KAAN paylaşımı: Dimdik doğrul ve sevin! - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
TUSAŞ’tan dikkat çeken yeni KAAN paylaşımı: Dimdik doğrul ve sevin!
Antalya'da bir kişi, boşanmasının 6. ayına özel simit dağıttı - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya'da bir kişi, boşanmasının 6. ayına özel simit dağıttı
Akılalmaz tadilat! Arkadaşını halatla kendine bağladı - GÜNDEMGÜNDEM
Akılalmaz tadilat! Arkadaşını halatla kendine bağladı
Dehşet anları kamerada! Küçük çocuk alev aldı, arkadaşı gülerek video çekti - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşet anları kamerada! Küçük çocuk alev aldı, arkadaşı gülerek video çekti
Karı - koca kavgasına aileler girdi, ortalık savaş alanına döndü: Kamyonetle böyle daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Karı - koca kavgasına aileler girdi, ortalık savaş alanına döndü: Kamyonetle böyle daldı
Koşu bandında soluksuz izlenen bir yarış! Kazanan Türkiye oldu - YAŞAMYAŞAM
Koşu bandında soluksuz izlenen bir yarış! Kazanan Türkiye oldu
Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Kangal sürüsüne tek başına kafa tutan domuz şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Kangal sürüsüne tek başına kafa tutan domuz şoke etti
İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu
Teksas değil Türkiye! Nezaretten inanılmaz firar! - GÜNDEMGÜNDEM
Teksas değil Türkiye! Nezaretten inanılmaz firar!
Hem karada hem suda! İzmit Körfezi'nden 66 bin kamyon çamur çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Hem karada hem suda! İzmit Körfezi'nden 66 bin kamyon çamur çıktı
Gören şaştı kaldı! Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı - GÜNDEMGÜNDEM
Gören şaştı kaldı! Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı
Beylikdüzü’nde korkunç patlama! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Beylikdüzü’nde korkunç patlama! O anlar kamerada
Aydın'da demir parmaklıklar arasından filmleri aratmayan kaçış! - GÜNDEMGÜNDEM
Aydın'da demir parmaklıklar arasından filmleri aratmayan kaçış!
Antalya'da bir kişi, boşanmasının 6. ayına özel simit dağıttı - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya'da bir kişi, boşanmasının 6. ayına özel simit dağıttı
Akılalmaz tadilat! Arkadaşını halatla kendine bağladı - GÜNDEMGÜNDEM
Akılalmaz tadilat! Arkadaşını halatla kendine bağladı
Dehşet anları kamerada! Küçük çocuk alev aldı, arkadaşı gülerek video çekti - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşet anları kamerada! Küçük çocuk alev aldı, arkadaşı gülerek video çekti
Karı - koca kavgasına aileler girdi, ortalık savaş alanına döndü: Kamyonetle böyle daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Karı - koca kavgasına aileler girdi, ortalık savaş alanına döndü: Kamyonetle böyle daldı
Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Kangal sürüsüne tek başına kafa tutan domuz şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Kangal sürüsüne tek başına kafa tutan domuz şoke etti
İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu