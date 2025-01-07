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Bingöl'deki yüzen adalar herkesi şaşkına çevirdi: Büyüleyici görüntüler binlerce kez izlendi

07-01-2025 15:09 | Güncelleme: 07-01-2025 15:17
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Turna Gölü'nde bulunan yüzen adalar havadan görüntülendi. Her mevsim doğaseverlerin ilgisini çeken yüzen adalar bölgenin en önemli turizm değerlerinin başında geliyor. 12024 yılı boyunca 22 bin kişinin ziyaret ettiği bölgede kaydedilen görüntüler ise hem şaşırttı hem de büyüledi.

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