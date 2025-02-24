Bir şehir kara gömüldü! Vatandaşlar araçlarını bile bulamıyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer bir buçuk metreye ulaştığı ilçede vatandaşların araçları kar altında kaldı.

Pek çok vatandaş park ettikleri araçlarını bulmakta güçlük çekti.

ÇATILARDA ÇÖKME TEHLİKESİ

Araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalışan vatandaşlar ve büyük kar kütlesiyle hareket eden araçlar ilginç görüntüler oluşturdu. Çatılarda da çökme tehlikesine karşı kar küreme çalışması yapan vatandaşlar dron ile görüntülendi.