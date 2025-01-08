Video Galeri>GÜNDEM>Bisiklet yolunda çıkan kavga 30 milyon izlendi! Gencin tepkisi herkesi güldürdü
Bisiklet yolunda çıkan kavga 30 milyon izlendi! Gencin tepkisi herkesi güldürdü
08-01-2025 08:43
| Güncelleme: 08-01-2025 08:50
Antalya'da bisikletle ilerleyen Yiğit Al isimli gencin paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Bisiklet yolundan giden adama çarpmak üzere olan genç adamın tepkisiyle karşılaşınca 'Burası ne yolu?' diye sordu. Soru üzerine oldukça sinirlenen adam bisikletli genci kovalamaya başladı. Genç, bisikletiyle kaçarken de 'Burası ne yolu abi?' diye sormaya devam etti. Bisiklet yolunda çıkan kavga sosyal medyada tam 30 milyon izlendi.