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Bolu'daki yangında 8 yakınını kaybetti! "Evlatlarımın cenazelerini elimle toprağa verdim"
05-02-2025 11:35
| Güncelleme: 05-02-2025 11:40
Bolu AK Parti 22. dönem milletvekili Mehmet Güner, "Yangın günü eşimin telefonu çaldı. Beni uyandırdı. Kızım telefonda. 'Yangın var ' dedi. Odalar dumanla doldu. Durum kötü. Hakkınızı helal edin' dedi" sözleriyle kızının kendilerinden helallik istediğini belirtti.