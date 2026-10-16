İBB'nin milyonluk yatırıma aldığı ilginç önlem görüntülendi

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü birçok noktada yaşanan sel felaketi sonrasında dikkat çeken önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başakşehir'deki Kayaşehir durağında uygulanan çuvallı barikat önlemi görenlerin dikkatini çekti. Milyonluk yatırıma çuvallarla alınan önlemler karşısında oradan geçen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Metro durağı girişine yerleştirilen barikatlar ve üzerindeki kum çuvalları havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, istasyonun yürüyen merdivenlerinin de hizmet vermediği görüldü.