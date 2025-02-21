Bu görüntüler Mersin'de kaydedildi! Her yer buz tuttu, oluşan manzara buzul çağına götürdü

Ülke genelinde Sibirya soğuklarıyla birlikte hava sıcaklığı birçok şehirde hissedilir derecede düşerken Mersin'de oluşan görüntü buzul çağını akla getirdi. Sulama suyunun patlayan borusu nedeniyle, içme suyu deposu ve çevresi tamamen buz tuttu, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Mahalle sakinlerinden Nazım Coşkun, "Buradan sulama suyu geçiyor. Akşam su fışkırmaya, gece de donmaya başladı. Sabah namazına giderken baktım her yer bembeyaz olmuştu. Böyle bir manzarayı ilk defa gördüm. Görüntü süper rüya gibi çok güzel" dedi. Komşu mahalleden merak edip gelen İsmet Ateş ise, "İlgimi çekti yerinde görmek istedim. Sanki insan kendini buzul çağında hissediyor" diye konuştu.