Bursa'da hayat durdu! Kar yağışı kenti felç etti
23-11-2024 17:42
| Güncelleme: 23-11-2024 17:45
Türkiye, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede düştü. Bazı bölgelerde kar etkili oldu. Onlardan biri de Bursa oldu. Etkili olan kar yağışı ana yollar ve bazı ilçelerle bağlantılı yolların kapanmasına sebep olurken, yola hazırlıksız çıkan sürücüler mahsur kaldı. Bazı noktalarda kayan araçlar ve tırlar da ulaşımın aksamasına sebep oluyor. Karayolları ve Büyükşehir ekipleri yolları açmaya çalışıyor.