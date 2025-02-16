Çakal ve İbrahim Tilaver’in hayranları izdihama neden oldu!

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de gerçekleşen film galasına katılan ünlü rap şarkıcısı Çakal ve İbrahim Tilaver’in hayranları büyük bir yoğunluk oluşturdu. Kalabalık içinde bazı gençler arasında tartışma yaşanırken, bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ YANGIN TÜPÜ SIKTI

O sırada bir kişi yangın tüpü sıkarak paniğe yol açtı. Polis ve güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol altına almakta zorlanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, AVM’deki izdiham sırasında kavga eden gençler ve Çakal ile İbrahim Tilaver’in kalabalığın arasından güçlükle ilerlediği anlar yer aldı.