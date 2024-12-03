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Canlı yayında güldüren anlar! Spiker Ebru Baki'den Fatih Portakal gafı
03-12-2024 13:46
| Güncelleme: 03-12-2024 13:50
Türkiye'de özellikle yıl sonuna doğru ekonomi gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu önemli gelişmeler, tv100 ekranlarında Ebru Baki ile Para Manşet programında izleyiciye aktarılıyor. Başarılı ekonomi gazetecisi Baki, programda da gündem enflasyon ve asgari ücret beklentilerini masaya yatırdı. Baki, TÜRK-İŞ'teki asgari ücret basın toplantısını takip eden muhabir Fatih Poyraz'a bağlandı. Poyraz'ı anons ederken isimleri karıştıran Baki, muhabir arkadaşını bir önceki kanalı Sözcü TV'deki Fatih Portakal ile karıştırdı. Baki'nin bu isim karışıklığı hem kendini hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri güldürdü.