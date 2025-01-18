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"Çukur" dizisinin çekildiği kahvehanedeki cinayette dehşete düşüren görüntüler
18-01-2025 17:08
| Güncelleme: 18-01-2025 17:13
İstanbul Fatih'te Çukur dizisinin çekildiği kahve işletmecisi tarafından vurulan seyyar satıcı 34 yaşındaki Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla ağır yaralanan Çali'nin yerde can çekiştiği sırada T.S.K'nin saldırmaya çalıştığı, bir kişinin engellemeye çalıştığı ve şemsiye ile vurmaya devam devam ettiği görülüyor.