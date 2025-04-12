'Cüzdanımı dolmuşta unuttum' diyerek dönerleri alıp sırra kadem bastı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir dönerciye gelip 440 TL’lik döner yaptırdıktan sonra cüzdanının dolmuşta kaldığını ifade ederek telefon numarası bırakan ve aramalarda numara başkasına ait çıkan kadın, sırra kadem bastı. İş yeri sahibi Serpil Güneş, yaptığı iyilik karşısında hak etmediği bir davranışla karşılaştığını ifade ederek pişman olduğunu dile getirerek, "Ben asla parasında değilim, gelip dese ki ben ihtiyaç sahibiyim sorun olmayacaktı" dedi.