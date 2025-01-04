Dehşete düşüren anlar! Talihsiz kadını 5 dakika arayla iki araç ezdi
04-01-2025 09:56
| Güncelleme: 04-01-2025 10:06
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Kur'an kursuna giden kadına araba çarptı. Çarpmanın etkisi metrelerce savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazadan 5 dakika sonra ise yerde yatan yaralı kadının üzerinden araba geçti. Dehşete düşüren kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.