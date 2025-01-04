Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Dehşete düşüren anlar! Talihsiz kadını 5 dakika arayla iki araç ezdi

Dehşete düşüren anlar! Talihsiz kadını 5 dakika arayla iki araç ezdi

04-01-2025 09:56 | Güncelleme: 04-01-2025 10:06
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Kur'an kursuna giden kadına araba çarptı. Çarpmanın etkisi metrelerce savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazadan 5 dakika sonra ise yerde yatan yaralı kadının üzerinden araba geçti. Dehşete düşüren kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Gökyüzünde görsel şölen! Ay ve Venüs'lü unutulmaz manzara - GÜNDEMGÜNDEM
Gökyüzünde görsel şölen! Ay ve Venüs'lü unutulmaz manzara
Dehşete düşüren anlar! Talihsiz kadını 5 dakika arayla iki araç ezdi - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşete düşüren anlar! Talihsiz kadını 5 dakika arayla iki araç ezdi
Yaşlı kadın, kumar oynarken yakaladığı eşini dövdü! Sinirden motosikleti bile devirdi - GÜNDEMGÜNDEM
Yaşlı kadın, kumar oynarken yakaladığı eşini dövdü! Sinirden motosikleti bile devirdi
İş makinesi taşıyan kamyon otomobille böyle çarpıştı - GÜNDEMGÜNDEM
İş makinesi taşıyan kamyon otomobille böyle çarpıştı
Otomobil gişelere böyle daldı! - GÜNDEMGÜNDEM
Otomobil gişelere böyle daldı!
İmralı'nın taleplerinden biri ortaya çıktı: Abdullah Öcalan evlenmek istiyor! - GÜNDEMGÜNDEM
İmralı'nın taleplerinden biri ortaya çıktı: Abdullah Öcalan evlenmek istiyor!
Korkunç ölüm! Üstünden 3 otomobil geçti: O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç ölüm! Üstünden 3 otomobil geçti: O anlar kamerada
Eve dönen anne 3,5 yaşındaki çocuğunun yürek yakan haliyle karşılaştı - GÜNDEMGÜNDEM
Eve dönen anne 3,5 yaşındaki çocuğunun yürek yakan haliyle karşılaştı
Korkunç görüntüler! Öldürüp kayda aldılar - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç görüntüler! Öldürüp kayda aldılar
İstanbul'da koku paniği: Okullar boşaltıldı, İGDAŞ sebebini bulamadı - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da koku paniği: Okullar boşaltıldı, İGDAŞ sebebini bulamadı
"Vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti! Devlet Bahçeli'nin o videosu yeniden gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
"Vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti! Devlet Bahçeli'nin o videosu yeniden gündem oldu
Antalya'daki 4.5 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı! - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya'daki 4.5 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı!
Asırlık Osmanlı geleneği Edirne'de devam ediyor: "1001 Hatim Duası" vatandaşların akınına uğradı - GÜNDEMGÜNDEM
Asırlık Osmanlı geleneği Edirne'de devam ediyor: "1001 Hatim Duası" vatandaşların akınına uğradı
Feci kaza kamerada! Biri çarptı, diğerleri üzerinden geçti - GÜNDEMGÜNDEM
Feci kaza kamerada! Biri çarptı, diğerleri üzerinden geçti
Gassallar kendilerini en çok etkileyen anı anlattı! - GÜNDEMGÜNDEM
Gassallar kendilerini en çok etkileyen anı anlattı!
İğneden korkan çocuğu böyle ikna etti! Sağlık çalışanın videosu sosyal medyada viral oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İğneden korkan çocuğu böyle ikna etti! Sağlık çalışanın videosu sosyal medyada viral oldu
Gökyüzünde görsel şölen! Ay ve Venüs'lü unutulmaz manzara - GÜNDEMGÜNDEM
Gökyüzünde görsel şölen! Ay ve Venüs'lü unutulmaz manzara
Yaşlı kadın, kumar oynarken yakaladığı eşini dövdü! Sinirden motosikleti bile devirdi - GÜNDEMGÜNDEM
Yaşlı kadın, kumar oynarken yakaladığı eşini dövdü! Sinirden motosikleti bile devirdi
İş makinesi taşıyan kamyon otomobille böyle çarpıştı - GÜNDEMGÜNDEM
İş makinesi taşıyan kamyon otomobille böyle çarpıştı
Otomobil gişelere böyle daldı! - GÜNDEMGÜNDEM
Otomobil gişelere böyle daldı!
İmralı'nın taleplerinden biri ortaya çıktı: Abdullah Öcalan evlenmek istiyor! - GÜNDEMGÜNDEM
İmralı'nın taleplerinden biri ortaya çıktı: Abdullah Öcalan evlenmek istiyor!
Korkunç ölüm! Üstünden 3 otomobil geçti: O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç ölüm! Üstünden 3 otomobil geçti: O anlar kamerada
Eve dönen anne 3,5 yaşındaki çocuğunun yürek yakan haliyle karşılaştı - GÜNDEMGÜNDEM
Eve dönen anne 3,5 yaşındaki çocuğunun yürek yakan haliyle karşılaştı
Korkunç görüntüler! Öldürüp kayda aldılar - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç görüntüler! Öldürüp kayda aldılar
İstanbul'da koku paniği: Okullar boşaltıldı, İGDAŞ sebebini bulamadı - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da koku paniği: Okullar boşaltıldı, İGDAŞ sebebini bulamadı