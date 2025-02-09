Dehşete düşüren kaza! Yoldan geçen adam aniden akıma kapıldı

Aydın'da akılalmaz bir kaza yaşandı. Kamyonetine yüklediği hurda malzemelerle ilerlemekte olan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet yoldan geçtikten sonra yoldaki bir vatandaş aniden yere yığıldı. İlginç kazanın, kamyonete kuralsızca yüklenen hurda malzemelerden kaynaklandığı, kamyonetin elektrik telini koparması sonucu yoldaki Haldun Ö. isimli vatandaşın ayağına dolanan elektrik kablosundan dolayı akıma kapılarak yere yığıldığı öğrenildi. Yaralı Haldun Ö.'nün kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.