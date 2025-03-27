DEM Parti'den Mansur Yavaş'a 'paçavra' tepkisi! 'Asıl paçavra sizin zihniyetiniz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen mitinge katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, nevruz kutlamasına gönderme yaparak, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken..." diyerek tepki göstermişti. Yavaş'ın sözleri eleştiri almıştı. TBMM Genel Kurulu'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağını açan DEM Partili Sırrı Sakık, isim vermeden Mansur Yavaş'ın "paçavra" çıkışını hedef alarak, "Bu bayrağa bazı hadsizler paçavra diyor. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir" ifadelerini kullandı.