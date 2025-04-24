Deprem sonrası Küçükçekmece'deki sitede korkutan görüntü! İnat yüzünden korkulan oldu
Küçükçekmece'de yıllardır çatlak kolonlarla yaşam mücadelesi veren Doğuş Sitesi sakinleri dün yaşanan depremin ardından büyük korku yaşadı. Kentsel dönüşüm sitedeki bazı maliklerin imza vermemesi deprem ile birlikte endişeleri arttırdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul depreminin ardından kaç artçı oldu?
İstanbul Silivri açıklarında dün öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 266 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.