Depremden önce telefonuna bildirim geldi! O anlar saniye saniye kaydetti

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen ve Sakarya’da da hissedilen depremin öncesinde telefonuna gelen bildirim sayesinde yaşadığı binadan çıkan ve o anları kayıt altına alan gazeteci Recai Yüksel, yaşadıklarını anlattı. Yaşadıklarını anlatan gazeteci Recai Yüksel, "Depreme karşı benim bir duyarlılığım var. Benim cep telefonumda birkaç tane deprem uygulaması var. Daha öncesinde de Düzce’de de deprem olmadan bana 30-40 saniye öncesinde uyarı gelmişti. Gerçekten o 30-40 saniye hayat kurtarıyor. En son yaşadığımız İstanbul depremi öncesinde alışveriş için hazırlık yapıyorduk o esnada telefonuma deprem olacak uyarısı geldi. Uyarının ardından evden aşağıya indik, yaklaşık 40 saniye sonra yer sarsılmaya başladı, çöp tenekesinin sallandığını gördüm" ifadelerini kullandı.