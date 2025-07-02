Depreme alışveriş sırasında böyle yakalandılar

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul’da da hissedildi. Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



KOŞARAK DIŞARI ÇIKTILAR

Kasanın önünde bekleyen müşteriler, depremin meydana gelmesiyle, koşturarak dışarı çıktı. Bursa Valiliği ise deprem sonrası şehirde bir olumsuzluk olmadığını açıkladı Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de ilçede yapı stoğunun yüzde 48'inin riskli olduğunu bildirdi.

