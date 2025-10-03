Diş hekimi ile inşaat işçileri birbirine girdi! Kadın hekimler korku dolu anlar yaşadı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Esenyurt'ta bir inşaatta kullanılmak üzere getirilen kum yola döküldüğü sırada bazı araçlara sıçradı. Araçlara sıçrayan minik taşların hasar bırakması üzerine sinirlenen bir araç sahibi inşaata saldırdı. Bütün mahallelinin toplandığı olayda diş hekimi olduğu öğrenilen araç sahibi inşaat işçileri ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönerken, onlarca vatandaş tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerilim dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan görüntülerde sinirli araç sahibi inşaatta bulunan iskeleye yıkmaya çalıştığı görüldü.