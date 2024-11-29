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Doktor ve babasından AVM otoparkında 30 lira için gence saldırı! Kavga anı kameralara yansıdı
29-11-2024 15:19
| Güncelleme: 29-11-2024 15:31
Konya'da AVM otoparkını amcasıyla birlikte işleten genç, otopark ücretine itiraz eden doktor ve babasının hedefi oldu. Doktor ve babası gence saldırdı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan gencin başına 4 dikiş atıldı. Karakola giderek uzman doktor M.H.A. ve babasından şikayetçi olan Muammer Büyükperdahcı, ''Saat 13.30 sıralarında amcamın işlettiği otoparka bakmaya geldiğim sırada bir otomobil ile 2 kişi bağırarak, ücret ödemeyeceğiz diye geldi. Ben olayı izah etmeye çalıştım, o sırada da güvenlik kamerasında da görüldüğü gibi babası beni iyice tahrik etmeye çalıştı; yanağımdan makas aldı, elime vuruyor, kolumu tutmaya çalışıyor. O sırada oğlu avucunun içerisinde arabanın anahtarını alarak bana vurmaya başladı. O sırada cam kapandı ben de kapıdan dışarıya çıktım. Buraya çıkınca olay iyice büyüdü ve başıma arabanın anahtarını vurması sonucu başımda 3 dikiş, 1 zımba toplam 4 dikiş mevcut. Şikayetçi oldum'' dedi.