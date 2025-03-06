Ece Gürel'in bulunma anı kamerada! 'Vücudu buz kesmişti'

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel için yüzlerce ekip seferber oldu. Gece gündüz demeden devam eden arama çalışmalarından sevindiren haber geldi. Peyzaj mimarı genç kadın 4 günün sonunda sağ olarak bulundu. Çalıların arasında bulunan Güler'i ekipler uyandırarak ilk müdahaleyi yaptı. 72 saat dolduğu için vücudu tamamen buz kesen Güler ısındıktan 6 dakika sonra tepki vermeye başladığı belirtildi.

Genç kadının, soğuk havada 4 gündür ne yaptığı ve nasıl hayatta kalmayı başardığı ise anlatımlarıyla ortaya çıkacak.