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Efsane cuma çılgınlığı izdihamı! Bir müşterinin reyonu satın alması 'pes' dedirtti
29-11-2024 14:59
| Güncelleme: 29-11-2024 15:06
Her yıl kasım ayında düzenlenen ve Efsane Cuma, ya da Şahane Cuma isimleriyle anılan indirim dönemi Türkiye'nin pek çok noktasındaki mağazalarda izdihama neden oldu. Daha ucuza alışveriş yapmak isteyenler mağazalara akın ederken ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıktı. Bir kadının reyonu satın alıp, kıyafetlerin asıldığı tekerlekli askıyla kasaya gitmesi sosyal medyada gündem oldu.