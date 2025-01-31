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Ekipler alarma geçti! Bataklığa saplanan kadın böyle kurtarıldı

31-01-2025 11:02 | Güncelleme: 31-01-2025 11:03
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Antalya Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Plajı girişindeki Sarısu Çayı'nda bir kadının mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, çayda bataklığa saplanan ve adının Fatma D. olduğu öğrenilen kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Vinç halatına kendini bağlayan itfaiye eri, kadının olduğu bölgeye giderek onu da halata bağladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla bulunduğu yerden alınan Fatma D.'nin, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

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