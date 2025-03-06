Elazığ'da bir vatandaş yolda maymun buldu! Sıkı sıkı sarıldı, bırakmak istemedi

Elazığ'da bir vatandaş, yolda giderken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yolda maymun bulan şahıs, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Burada bakımı yapılan maymun, daha sonra Gaziantep'e gönderilerek hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Orta Afrika ve Güneydoğu Asya'daki tropikal ormanlarda yaşadığı bilinen maymunun kente nasıl geldiği ise henüz bilinmiyor.