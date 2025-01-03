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Elon Musk'ın Starlink uyduları Erzincan'da görüldü! Vatandaşlar merak ve heyecanla izledi
03-01-2025 08:36
| Güncelleme: 03-01-2025 08:54
Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları, Erzincan'da görüldü. Vatandaşlar uyduların geçişini büyük heyecan ve merakla izledi. Kemaliye ilçesinde Selçuk Örnekçi isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntü, ilçenin ışıklarıyla uyduları aynı karede buluşturdu.