Eşiyle tartışınca aracından indi! Genç doktor korkunç kazada ağır yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta E-5'te aracıyla seyir halinde olan doktor Asilhan Kılınçlı ve ailesi arasında tartışma çıktı. Eşine sinirlenen Asilhan Kılınçlı otomobilden inerek nefes almak istedi. Bir süre sakinleştikten sonra genç doktora arabaya yürüdüğü esnada arkadan gelen A.Y. kontrolündeki araç kendisine çarptı. Genç doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sürücü A.Y. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.