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Esnafı bezdiren uyarı sistemi! 'Sırf sesi duymak için çimlere basıyorlar'
30-11-2024 11:32
| Güncelleme: 30-11-2024 11:35
Asrın felaketinde büyük hasar alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde, normalleşme süreci hızla devam ediyor. Depremin yıkımının ardından koca bir şantiyeye dönen şehirde, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında büyük yol katedildi. Çalışmalar kapsamında, dikilen çimlere zarar gelmemesi adına Mete Aslan Bulvarı üzerinde bulunan yeşillik alana hoparlör sistemi kuruldu.Çimlere basıldığını algılayan sensör sisteminin verdiği uyarıyla birlikte hoparlörden ‘Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız' şeklinde insanları gülümseten anons dile geliyor. Ancak bölge esnafı bu durumdan rahatsız. Kentte dükkanı olan 50 yaşındaki Çiğdem Rumeli, “Buraya yapılan sesi iyi bulmadık çok rahatsız ediyor ve iş yerimize gelen müşterilerimizle de bayağı bir sıkıntı yaşadık. Sırf sesi duyacaklar diye çimlerin üstüne basıp çevreyi rahatsız ediyorlar" diye isyan etti.