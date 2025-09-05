Evde temizlik tartışması bitiyor: İşte annenizin de çok seveceği o robot

ABD merkezli robotik şirketi Figure, ev işlerini yapabilen insansı robotunu sergiledi. Şirketin X hesabından paylaştığı son videoda, geliştirdikleri insansı robot modelinin bulaşıkları ustalıkla bulaşık makinesine yerleştirdiği görülüyor.

Figure, robotların günlük ev işlerinde ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne seren videoyu, "Robotları evlere getirme çabalarımızı hızlandırıyoruz" dedi. Şirket, hedeflerine ulaşmak için robotlarda insana benzer bir zeka geliştirmek için uğraştıklarını da ekledi.