Evini kenevir bahçesine çevirmiş! Jandarma bile gözlerine inanamadı

Samsun'un Atakum ilçesinde iklimlendirme sistemiyle donatılmış evde 11 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki M.S. isimli şahsın uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ve Atakum İlçe Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasında, iklim kontrollü ortamda yetiştirilen kenevirlerin yanı sıra uyuşturucu kullanım aparatları ve bir miktar uyuşturucu maddeye de el konuldu.