Evini kenevir bahçesine çevirmiş! Jandarma bile gözlerine inanamadı
Samsun'un Atakum ilçesinde iklimlendirme sistemiyle donatılmış evde 11 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki M.S. isimli şahsın uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ve Atakum İlçe Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasında, iklim kontrollü ortamda yetiştirilen kenevirlerin yanı sıra uyuşturucu kullanım aparatları ve bir miktar uyuşturucu maddeye de el konuldu.
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Sıkça Sorulan Sorular
Kenevir nedir ne işe yarar?
Büyük ihtimalle yetiştirilmeye ve ıslah edilmeye başlanan ilk bitkilerden biri olan kenevir, tarih boyunca bitkisel hammadde kaynağı ve keyif verici madde olarak kullanılmıştır. Bitkinin saplarında bulunan lifler, iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt yapımında kullanılmaktadır.