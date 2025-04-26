Eviniz depreme dayanıklı mı? Karot testi nedir? Sosyal medya üreticisi süreci tek tek anlattı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları oldukça korkuttu. Artçıların günlerdir devam ettiği megakentte bazı vatandaşlar korkudan evlerine dahi giremedi. Yaşanan depremin ardından "Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi?" soruları araştırılmaya başlandı. Bir içerik üreticisi de binalara deprem dayanıklılık testinin nasıl yapıldığını tek tek anlattı. İşte detaylar...