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'Eyvah Hakan' yine ortalığı karıştırdı! Alkolün etkisiyle ayakkabısını telefon sandı

20-12-2024 09:14 | Güncelleme: 20-12-2024 09:24
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Bartın'da yaklaşık bir ay önce ırmak kenarında hareketsiz yatan şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin sabrını zorlayan "Eyvah Hakan" lakaplı Hakan Ç., bir ay sonra yine aynı bölgede bir kez daha ihbar edildi. Irmak kenarındaki yamaçta alkol alan Hakan Ç., elindeki kırık alkol şişesi ile bileklerini kesti. Olay yerine giden ekipler bir süre Hakan Ç'yi, elindeki kırık şişeyi atması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir ay önce yansıyan görüntülerde, cebindeki çakmağı telefon sana rak yakınları ile görüşen Hakan Ç., bu kez ise ayakkabısını telefon zannederek annesini aradı. Güçlükle ikna edilen Hakan Ç., tedavi altına alındı.

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